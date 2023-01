Il Carnevale di Marettimo

Informazioni utili, date e orari del Carnevale Egadino

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le, somme principesse dell’estate siciliana, sono protagoniste anche in inverno nell’ambito delorganizzato nel medesimo periodo a. Sei intense giornatevedono sfilare fino a sera i pittoreschi, accompagnati da unportatore di folklore, allegria e tanta tradizione.A Marettimo, in particolar modo, il Carnevale è disciplinato da unche affianca alla sfavillante sfilata dei manufatti artistici dalle pachidermiche dimensioni dei momenti contraddistinti da una tutto tondo. Vi sono coinvolti anche i, catturati dall’in parallelo ai loro genitori, attratti invece da un ciclo didi prodotti territoriali fra i quali la salsiccia e le immancabili chiacchiere.Per la precisione, i carri imperversano per le strade dell’isola il terzo e quarto giorno di kermesse carnascialesca, seguendo unche interessa via Telegrafo, Piazza Scalo Nuovo, Corso Umberto, Scalo vecchio, Scalo di mezzo e Piazzetta Scalo Nuovo. Alcuni eventi, fra cui le degustazioni, hanno luogo all’Cala il sipario sulla manifestazione il sesto e conclusivo giorno, in cui è prevista la chiusura con lo spettacolo delle maschere tipiche. Tutte le seregarantiti dall’organizzazione, cui prendono parte ile ilSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sul Carnevale Egadino a Favignana. Carnevale EgadinoMarettimo ( Trapani ).dal 16 al 21 febbraio 2023.(riferiti all'ultima edizione): giovedì dalle ore 17.30 a tarda sera, venerdì e domenica dalle ore 10.30, sabato dalle ore 16, lunedì dalle ore 21 martedì dalle ore 16.30.ingresso gratuito.consultare la pagina Facebook dedicata.Il porto di Trapani dista ca. 25 minuti dall’aeroporto della città e ci si arriva con un autobus navetta, dopodiché al molo si sale su un aliscafo o traghetto della Liberty Lines, che attracca prima a Favignana, poi a Levanzo e in ultimo a Marettimo.Scopri i principali Carnevali della Sicilia