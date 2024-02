Il Carnevale di Favignana

Programma del Carnevale di Favignana

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Favignana

Calendario delle aperture

, così come nelle vicine, le altre perle delle meravigliose, si festeggia ogni anno il, un appuntamento che destagionalizza il turismo in Sicilia insistendo sui colori, l’arte e la manifattura di una tradizione durevole nel tempo.Il Carnevale Egadino è l’occasione di svagarsi lasciando i cattivi pensieri e le preoccupazioni alle spalle. Un ricco ventaglio di iniziative quest'anno si sviluppatra spettacoli, balliun lungo, tra cui quelle tradizionali diNon c’è festa senza, trio che entusiasma richiamando una popolazione di giovani, di anziani e di bambini con un’incredibile voglia di divertirsi. Un profumo dipervade l’aria carica di salsedine, addolcita dalleche sono tipiche del Carnevale Egadino.Ore 10:15 Sfilata in maschera degli studenti dell'Istituto "A. Rallo" e festa in Piazza Matrice.Ore 14:30 "Gatta ci cova", il Carnevale dei Bambini con l'associazione SAIE, Giardino di Palazzo Florio.Ore 15 Sfilata allegorica con arrivo a Piazza Matrice.Ore 18 Premiazione dei gruppi in Piazza Matrice.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulFavignana in FestaFavignana (Trapani).dall'8 al 13 febbraio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Favignana.il porto didista circa 25 minuti dall’aeroporto, a cui è collegato dal servizio autobus. Una volta al molo ci si imbarca sull’aliscafo o sul traghetto della Liberty Lines diretto a Favignana.