Il Carnevale di Albissola Marina

Informazioni, date e orari del Carnevale di Albissola

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina di, nel cuore della Riviera di Ponente, in provincia di, è una delle più famosee per questo è molto frequentata nei mesi estivi. In inverno, invece, il turismo è sicuramente meno presente, ma sono comunque diversi i motivi per fare un giro da queste parti. Nel periodo carnevalesco, infatti, solitamente il martedì grasso si celebra come da tradizione nel centro storico con una serie di iniziative pensate soprattutto per i bambini.Quest'anno non abbiamo notizie di sfilate né di eventi particolari in quel giorno, ma sappiamo che ilsi celebracon lain Piazza Leuti.L'iniziativa è organizzata dalla Consulta del Volontariato in collaborazione con i commercianti di Albissola.CarnevalePiazza Leuti, Albissola Marina (Savona).25 febbraio 2023.ingresso gratuito.ore 15 Piazza Leuti: pentolaccia per i bambini.Tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune, sulla pagina Facebook del Turismo di Albissola Marina e sulla pagina Facebook della Consulta del Volontariato.Albissola Marina si trova immediatamente a est di Savona lungo il percorso della SS1.Da Genova si raggiunge percorrendo la A10 fino a Albisola Superiore, da dove si prosegue seguendo le indicazioni sulla SS1.