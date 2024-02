Il Carnevale a Sannicandro di Bari

Informazioni, date e programma del Carnevale e Quarantana

Le maschere tipiche delsono due,, una coppia storica che rappresenta le due facce dello spirito carnascialesco, i fasti e l’inizio della Quaresima.Il, non se ne perde una, tra sfottò, allegorie che richiamano alla memoria le usanze dell’antica cultura contadina e fastosein programma l'Di sicuro si diverte, ma solo fino al martedì grasso (13 febbraio), quando gli tocca passare la mano a sua, che il mercoledì delle ceneri apre il periodo quaresimale.A togliere il divertimento al povero marito, reo di essersi sollazzato con abbuffate e irrispettose licenze, ci si mette proprio di gusto e lo fa con tanto di cerimonia scandita da cinque fasi (a partire dalle 19):di Re Carnevale;che purifica la comunità dai bagordi del carnevale.: Carnevale di Aronz e Quarantana: Sannicandro di Bari (Bari).: 11 e 13 febbraio 2024.: ingresso libero.Domenica 11 febbraio 2024Dalle ore 14 raduno e schieramento su via Volta.Ore 14:30 Partenza del corteo ed esibizione gruppi mascherati e carri allegorici.Prima esibizione crocevia angolo via Volta/via Diaz.Seconda esibizione crocevia c/o Chiesa Madre.Ore 17 Arrivo in Piazza Castello.Ore 17:30 Esibizione finale dei gruppi mascherati.Martedì 13 febbraio 2024Dalle ore 14 raduno e schieramento su via Volta.Ore 14:30 Partenza del corteo ed esibizione gruppi mascherati e carri allegorici.Prima esibizione crocevia angolo via Volta/via Diaz.Seconda esibizione crocevia c/o Chiesa Madre.Ore 17 Arrivo in Piazza Castello.Ore 18 Drammatizzazione della Quarantana.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a poco meno 20 km da Bari, raggiungibile seguendo la SP236.