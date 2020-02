Il Carnevale di Marrubiu

La storia

Programma

Informazioni utili, date e orari del Carnevale di Marrubiu

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel paese di, Comune di 4700 abitanti della provincia di Oristano , come sempre nel periodo carnevalesco torna protagonista la maschera deIl Carnevale di Marrubiu, noto anche come, si accinge quest'anno a vivere la 42° edizione, in programma il, poi ancora l’La prima volta della festa fu nel 1978, e da allora il Carnevale è cresciuto anno dopo anno grazie all’impegno e alla passione del Comune, delle associazioni, della Pro Loco e di tanti cittadini, che hanno dato un’impronta alla ricorrenza, creando anche laoggi simbolo de Su Marrulleri, che prende ispirazione da quella dei Mamuthones.La maschera ha due facce: una sorridente, a sottolineare l'allegria per l'apertura del Carnevale, e una triste, a indicare il termine della manifestazione.Al solito, si attendono migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna , grandi e piccoli: la giornata diè dedicata al, con una sfilata che alle ore 16 attraversa le vie del paese per concludersi con la festa alla palestra delle scuole elementari, mentrealle ore 17 è l’atteso momento della sfilata dei carri e delle maschere locali.Si chiude: alle ore 12 tocca a “Degustando Su Marrulleri 2020”, rassegna delle Attività Agroalimentari dell'Unione dei Comuni del Terralbese, mentre alle ore 16 è finalmente la volta del Carnevale Universale e la sua sfilata interprovinciale.Entrambe le giornate terminano con il Dj set in piazza, dove si trovano anche stand gastronomici, drink e la tradizionaleQuest’anno, infine, l’artista e cantautoreomaggia Su Marrulleri e il suo Carnevale con una canzone, Marruleri su Bottu, scelta come colonna sonora della festa.Su Marrrulleri - Carnevale UniversaleMarrubiu (Oristano).20 e 23 febbraio, 1 marzo 2020.Giovedì 20 febbraioCarnevale dei Bambiniore 16 partenza da Piazza Amsicora, arrivo alla palestra delle Scuole Primarie in via Tirso.Domenica 23 febbraioore 17 sfilata dei carri e delle maschere locali, partenza da Piazza Martiri, arrivo Piazza Amsicoraa seguire Dj set.Domenica 1 marzoore 12 Degustando Su Marrulleri;ore 16 Su Marrulleri 2020 - Carnevale Universale. Sfilata interprovincialeA seguire Radiolina Dj set.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Marrubiu si trova 19 km a sud di Oristano, da dove è raggiungibile percorrendo la SS131 Carlo Felice, per svoltare poi sulla SS126.