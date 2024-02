Il Carnevale di Livemmo a Pertica Alta

Storia e tradizione

Informazioni, data e programma del Carnevale di Livemmo

Con l'arrivo della Quaresima termina la Festa di Sant’Antonio Abate ed è proprio in questo periodo che si celebra il, frazione di Pertica Alta , un curiosissimo appuntamento che stravolge ogni schema, qualunque anelito di quotidianità e ortodossia giornaliera. È come se a un certo punto si manifestasse un’irrefrenabile voglia di trasgredire, di rompere momentaneamente con la norma abbracciando una sana forma di caos.torna il Carnevale di Livemmo: nel pomeriggio si comincia con il(ore 14), mentre il momento più atteso è lain piazza (ore 14:30), durante la quale si possono ammirare le figure tradizionali di questa festa. Nel corso della giornata è prevista anche la rappresentazione di scene tipiche degli antichi mestieri e saranno esposti prodotti realizzati sul territorio.La kermesse carnevalesca è organizzata dal Gruppo Folcloristico di Pertica Alta con il patrocinio del Comune.la manifestazione è rimandata a domenica 11 febbraio.Al Carnevale di Livemmo prevale il potere del mascheramento, grazie al quale ogni ruolo può essere sovvertito per alimentare ancestrali contrasti in grado di anteporre estremi come bene e male, maschio e femmina, buono e cattivo, tanto per rendere l’idea. La popolazione di Livemmo si lascia trascinare, nel corso di questo entusiasmante evento carnevalesco, in uno stato ditrainato da una ballata di, rispettivamente la Vècia del val, l’Omasi dal zerlo e il Doppio, personaggi che sembrano rivendicare l’ascesa dai bassifondi dei poveri, degli emarginati e, più in generale, delle classi proverbialmente considerate deboli internamente alla società.Alla “ribellione” orchestrata ad arte partecipano quindi le donne, i contadini, i vecchi, i meno abbienti, insomma uno spettacolo cui prende parte anche il diavolo rosso e cornuto, armato di forca come da classica iconografia. Si concerta unaitinerante di piazza in piazza, la frenesia dilaga e il gruppo di teatranti riceve la sua ricompensa a ogni, beni fruibili quali salumi, formaggi e vino, offerti dalla gente del posto doverosamente intrattenuta.Al calare della sera, la fine del Carnevale è sancita da una cena di largo respiro i cui commensali, ormai spogliati di qualunque travestimento, si danno alla pazza gioia.Carnevale di LivemmoLivemmo, fraz. di Pertica Alta (Brescia).4 febbraio 2024.ingresso gratuito.Ore 14 Carnevale dei Bambini.Ore 14:30 sfilata delle maschere tipiche.(In caso di maltempo il Carnevale è rimandato a domenica 11 febbraio).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dabisogna imboccare SP BS11 in direzione Centro/Tangenziale Sud, uscire a Verona/Salò e proseguire fino alla SS 237 prima di superare Villanuova sul Clisi, continuare infine sulla SP 50 fino a destinazione.Pertica Alta è sprovvista di stazione ferroviaria, occorre quindi arrivare in treno a Brescia e proseguire in autobus.