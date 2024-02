Il Carnevale di Villastellone

Programma del Carlevè dij Ranè

Ilè un appuntamento irrinunciabile a, in provincia di Torino : giunto quest’anno alla 46° edizione, si svolgenelle strade del paese. Organizzato dalla Pro Loco, iltorna come sempre durante la Quaresima, quando il periodo carnascialesco è già ufficialmente terminato.La festa prevede alcuni momenti tardizionali come l’investitura ufficiale dellae del, ma anche ovviamente l’attesissima. Di seguito riportiamo il programma completo della giornata.- Ore 10 Visita alla Casa di Riposo S. Croce con le maschere e i personaggi storici.- Ore 11 Distribuzione panini e alette di pollo per tutto il pomeriggio.- Ore 11:15 Investitura ufficiale della Bela Ranera e del Martin Pescadùr presso il "Podio dij Ranè" (Piazza Martiri della Libertà).- Ore 14:30 Sfilata per le vie cittadine con i migliori carri allegorici piemontesi. Partecipano la Bela Ranera del Martin Pescadùr, la Ranabanda di Villastellone e il Gruppo Musici e Sbandieratori "I Templari" di Villastellone.- Esibizione in Piazza Libertà della scuola di ballo Country Western Dance.- In zona Levà è aperto il luna park.Carlevè dij RanèVillastellone (Torino).3 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Villastellone si trova a circa 19 km dal centro di Torino.Dal capoluogo e da Moncalieri si raggiunge percorrendo Corso Savona/SS393.