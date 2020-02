La mostra sui Dinosauri ad Aosta, Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans

Informazioni utili, date e orari della mostra

L’ Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans è capace da sola di condurre il visitatore in un viaggio alla scoperta della, prendendolo per mano nell’affrontare una linea del tempo ricca di sorprese e rivelazioni in merito alla lenta ma progressiva antropizzazione di un vasto territorio. Se a questo inestimabile giacimento archeologico di caratura internazionale aggiungiamo i più imponenti e giganteschi archetipi animali, ovvero i, lo spettacolo nello spettacolo non può che fomentare stupore assoluto.Nasce così l’idea di valorizzare il sito con l’installazione speciale della mostra paleontologica di fama mondiale, l’evento tramite il quale “scienza e arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto”. Trentain speciale materiale plastico riproducono fedelmentele possenti creature dell’Era Mesozoica, del Paleozoico e in generale della dimensione primordiale, quindi Tirannosauri, Diplodochi e Mammut. Si tratta di un’che s’inserisce perfettamente nel contesto dell’Area Megalitica incrementando di fatto l’importanza dell’infrastruttura museale, accattivandosi peraltro l’attenzione dei più piccoli e delle scolaresche.Ilsi avvale dell’abilità di un team interamente italiano, coadiuvato da alcuni dei più bravi paleontologi professionisti in circolazione: dal sodalizio fra studiosi scaturisce un, di enorme impatto emozionale, adottante la vincente formula data dalla fusione divolta ad alleggerire la fruizione del museo attraverso una consapevole esperienza immersiva nonché interattiva.Vi saranno tracce della mostra anche nel centro storico di, davanti all’Arco di Augusto e in Piazza della Repubblica. All’ingresso del Forte di Bard un simpatico Pachyrhinosaurus dà il suo originale benvenuto.Ti piacciono i grandi rettili? Scopri allora dove vedere i dinosauri in Italia Dinosauri in carne e ossaArea Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans (Aosta).dal 7 dicembre 2019 all’8 marzo 2020.da martedì a domenica con orario 10.00 – 18.00.€ 7.00 intero, € 5.00 ridotto (gruppi min. 25 persone, studenti universitari, convenzioni speciali), € 2.00 ragazzi fra 6 e 18 anni e scolaresche, gratuito bambini under 6 anni, diversamente abili e accompagnatori, insegnanti scolastici.consultare il sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata, chiamare il numero 0165/552420 o inviare una e-mail all’indirizzo beniculturali@regione.vda.it Percorrere l’autostrada A5 fino all’uscita Aosta Est, proseguire sulla SS 26 verso Courmayeur fino alla chiesetta romanica di Saint-Martin-De-Corléans, dietro la quale si trova il sito archeologico; la stazione ferroviaria di Aosta è servita dalle linee autobus n. 3 e 8, che fermano a Piazza B. Salvadori, vicinissima al sito; le auto hanno a disposizione un parcheggio ad appena 100 metri dall’ingresso, mentre gli autobus possono sostare in viale Piccolo San Bernardo, davanti al cimitero di Aosta.Scopri i principali eventi della Valle d'Aosta