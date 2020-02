Cosa aspettarsi dalla mostra

La prima personale milanese diverrà presentata a metà aprile negli spazi dellache l'ha organizzata in collaborazione con ile con il contributo di" è il titolo dell'iniziativa illustrata dall'davanti alla platea deldurante il mese di dicembre, in occasione della presentazione dellae che testimonia la sempre maggioreMarinella Senatore è, la sua ricerca porta avanti un, unendoSenatore è un'italiana che sceglie di viaggiare e spostarsi in differenti Paesi per sondare e approfondiresarà possibile per il pubblico conoscere da vicino e immergersi nell'universo dell'artista, testimonianza di ciò che ha visto, osservato e raccolto attraverso i suoiLa mostra è curata daed è pensata per permettere di comprendere il, anche grazie ad una performance corale realizzata con, fondata dall'artista nel 2013,Marinella Senatore. Appunti per una rivoluzioneFondazione Stelline, Milano15 aprile - 7 giugno 2020da martedì a domenica 10 - 20intero euro 8,00