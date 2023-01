La Sagra del Maiale a Montiano

Informazioni, date e orari della sagra

, in provincia di Forlì-Cesena, si festeggia la cucina tradizionale con la. La data è, quando lo stand gastronomico, aperto dalle 12, prepara e sforna prelibatezze a base di maiale, dalle succulente grigliate alle puntarine con fagioli e cotiche, e poi fegatelli alla griglia, salsicce, salami, cotechini freschi e vin brulé.La sagra è giunta ormai allae torna dopo due anni di sosta per la pandemia. La Festa del Maiale comincia in realtà già al mattino (dalle ore 9) con ilin via Cesare Battisti-via Vittorio Veneto e l'apertura del chiosco che vende i. Alle ore 15 spazio aitradizionali con i gruppi di pasquaroli e per le 16:15 la classica: Festa del Maiale: centro storico di Montiano (Forlì-Cesena).: 29 gennaio 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.ore 9 apertura mercatino e chiosco vendita ciccioli;ore 12 apertura stand gastronomico;ore 15 musica con i pasquaroli;ore 16:15 tombola in piazza.Maggiori nformazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: dasi raggiunge il paese percorrendo la SS9 (Via Emilia Levante) e svoltando su via Montiano.Provenendo da Rimini, SS9 e poi SP9 fino a Montiano.