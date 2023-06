Il Palio di San Valentino a Bientina

Informazioni utili, date e programma del Palio

In Toscana ilche si svolge puntualmente la(quest'anno) a(provincia di Pisa) è secondo soltanto al più celebre Palio di Siena , ma l’attesa febbrile, il coinvolgimento e lo spirito di competizione li legano quasi fossero manifestazioni gemelle di pari importanza.Le origini del Palio risalgono al 1786, sebbene la versione moderna sia stata adottata a partire dal 1993. Per l'occasione la centrale Piazza Vittorio Emanuele II diviene teatro di una tesa e divertentein cui i fantini e i propri cavalli si danno battaglia in rappresentanza dellepartecipanti, ovverosiaLa sfida è propiziata dallache va in scena il sabato del weekend precedente, corteo ricco di suggestioni, uno spettacolo di luci, colori e incantevoli costumi medievali. Due giorni prima, il giovedì (6 luglio), l’ambitoviene presentato presso laal soglio delle più alte cariche del paese.Passione e trepidazione accompagnano i, l’allestimento delle tribune, la cura del terreno di gara costituito da una pista realizzata con terra speciale ch’è amalgama studiato di tufo, argilla e sabbia, ottimale per la galoppata dei destrieri. Ai fantini è consentito accedere alcune ore prima alla pista per sondare ogni tratto e calcarlo in occasione della, cioè la prova generale da compiersi la domenica mattina prima della restituzione dell’da parte della contrada vincitrice l’edizione precedente.Il Palio infuria a partire dalle ore 17:30 e le contrade si sfidano divise in duedalle quali escono le quattroche, al meglio dei tre giri di piazza, cercheranno di guadagnarsi la vittoria.Palio di San Valentino - XXXI edizionePiazza Vittorio Emanuele II, Bientina (Pisa).16 luglio 2023.ingresso gratuito.corsa equestre.Giovedì 29 giugnoOre 21:15, Villa Pacini: Giocando in Contrada.Martedì 4 luglioOre 21, 4 Piazze: Gara Musici e Sbandieratori.Mercoledì 5 luglioDalle ore 15, retro scuole, via di Forra: le Previsite.Giovedì 6 luglioOre 21:30, Villa Pacini: Presentazione del Cencio.Sabato 8 luglioOre 21:15, Piazza Vittorio Emanuele II: Corteo Storico.Venerdì 14 luglio (ore 17:30), sabato 15 luglio (ore 9 e ore 18), domenica 16 luglio (ore 8) in Piazza Vittorio Emanuele: le Prove.Domenica 16 luglioOre 17:30 Piazza Vittorio Emanuele II: Palio.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Palio e sul sito del Comune.dall’autostrada A11 uscire a Lucca Est oppure ad Altopascio e proseguire seguendo le indicazioni fino a Bientina.Da(28 km) percorrere la SP2 Vicarese e poi svoltare sulla Sp25 in direzione di Bientina.Dalla stazione di Pontedera, posta sulla linea ferroviaria Pisa – Firenze, proseguire il viaggio a bordo degli autobus CPT.L'aeroporto di Pisa dista circa 23 km da Bientina.