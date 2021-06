Il Mercatino dell'Antiquariato a Bientina

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Fra i tanti eventi che si tengono nella piccola realtà toscana di, il, si svolge nel(con l’esclusione di febbraio per la concomitanza dele maggio, il cui ultimo weekend è dedicato alla).Quest'anno, a causa della pandemia, il calendario ha subìto alcune modifiche e il mercatino è ricominciato nel mese di giugno 2021.Le bancarelle riempionoe le principali vie e piazzette del cuore urbano, dove i tanti(in media un centinaio) propongono dal mobilio antico alle minuterie, dalle chincaglie di pregio alle mirabilie da liberare dalla troppa polvere accumulata negli anni,che sposa originalità e stranezza con un pizzico di bizzarria, costituendo certamente unpoiché selezionato.Si vende e si acquista, cercando nella vivissimadella Toscana e, in special modo, della provincia di Pisa . A testimoniarlo sono, oltre agli stand, i varie lespecializzate lungo le vie di Bientina.Da segnalare l’apertura in contemporanea allo svolgersi della manifestazione delin Piazza Vittorio Emanuele II.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato ai principali

Nome: Mercato dell’Antiquariato

Dove: centro storico di Bientina (Pisa).

Date: la quarta domenica del mese e sabato antecedente.

Calendario 2021:

26-27 giugno;

24-25 luglio;

21-22 agosto;

25-26 settembre;

23-24 ottobre;

27-28 novembre;

26 dicembre.

Orari: dalle ore 8 alle 19.

Biglietto: ingresso gratuito.

Tipologia: mercatino dell’antiquariato.

Maggiori informazioni: contattare il Comune di Bientina al tel. 0587/758411 o all’indirizzo mail urp@comune.bientina.pi.it.



Come arrivare: sull’Autostrada A12 uscire a Viareggio, prendere poi l’Autostrada A11 in direzione Firenze – Lucca Est, uscire a Capannori, superare Carraia e infine continuare lungo la SS 439 fino a Bientina.

Dalla stazione di Pontedera, posta sulla linea ferroviaria Pisa – Firenze, proseguire il viaggio fino al borgo con gli autobus CPT.

L’aeroporto di Pisa dista solamente 23 km dalla località.

