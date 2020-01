Il Mercatino dell'Antiquariato a Spilimbergo

Informazioni utili, date e orari del mercatino delle pulci

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ricco, colorato, variegato e appuntamento fisso aogni. C’è tutto questo nella carta d’identità delorganizzato nel centro storico del borgo friulano dallaAl puntuale evento partecipano in mediala cui mercanzia tiene fede all’evocativo nome che fa da insegna al ritrovo, “”. In effetti con gli oggetti dimenticati, riscoperti e rimessi in circolazione si viaggia nella memoria del passato, compiendo la tratta fra il presente e gli anni or sono con la semplice naturalezza di un gesto, ovvero il toccare con mano iattraverso i quali l’epoca stessa ritorna in vita riacquisendo interesse.Lungoed entro il perimetro magnanimo della(location variabili o alternate a seconda dei mesi) trovano il proprio palcoscenicoche rappresentano dei bauli ricolmi di mirabilie dal costo estremamente accessibile, cose piccole nelle dimensioni ma grandi sotto il profilo del valore artistico e soprattutto affettivo: ogni statuetta, cofanetto, cartolina, disco, suppellettile e porcellana ha beneficiato di un’prima di essere rimesso in vendita, in cerca di un nuovo proprietario, un curioso, un appassionato, un collezionista. Potresti essere tu!Ricordi del Tempocentro storico di Spilimbergo ( Pordenone ).18 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre 2020.dalle ore 8.00 alle ore 18.00.ingresso gratuito.mercatino delle pulci.contattare la Pro Loco Spilimbergo al tel. 0427/2274 o all’indirizzo info@prospilimbergo.org Da Pordenone in auto, bisogna percorrere il raccordo autostradale Cimpello-Sequals, uscire a Tauriano e procedere per Spilimbergo; la linea ferroviaria Udine Venezia passa per la stazione di Casarsa della Delizia , la più vicina al borgo e collegata grazie alle autolinee extraurbane ATAP; l’Aeroporto Internazionale di Trieste – Ronchi dei Legionari è ubicato a 67 km dalla cittadina.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato in Friuli Venezia Giulia