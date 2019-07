La Rievocazione Storica della Macia a Spilimbergo

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per quattro giorni, quest’anno, l’antico borgo di, sulle sponde del Tagliamento, fa un tuffo nel passato con la tradizionale. L’occasione è la festa patronale che anima il centro storico racchiuso nella prima cinta muraria; la festa di San Rocco, un tempo antica fiera del bestiame, oggi popola e anima i portici cittadini condie unper hobbisti e artigiani, dando vita a un variopinto mercatino dell’artigianato artistico, antiquariato e collezionismo.Oltre alle bancarelle del mercato, potrete sostare nellee nelle antiche, incontrare nobili e popolani al lavoro, musici,e vederemirabolanti; un mix unico che ci riporta al passato cinquecentesco della città, ai tempi della Macia per l’appunto, l’antica misura di lunghezza per stoffe in uso dal 1438, di cui troverete una copia incisa sul pilastro del Palazzo della loggia in piazza Duomo.Tutt’intorno al bivacco e al mercato, ogni giorno sono previste le attività legate alla Rievocazione della Macia: la tradizionalecon l'accensione del “Braciere della Macia” (, alle 22); ilcon centinaia di figuranti tra nobili, soldati, popolani e arcieri in arrivo da tutto il Friuli e non solo, che rendono omaggio al conte nel corso di una cerimonia che prevede anche il suggello della macia (, 18.30); ilin cui a sfidarsi in una singolare corsa a piedi, lungo il tracciato della seconda cerchia di mura, ci sono i campioni dei borghi storici della città e del contado, ognuno con la propria insegna (, 20); e la Giostra equestre medievale che rievoco la giostra cavalleresca tra il nobile Ulrich von Lichtenstein e Ottobregonia II di Spilimbergo (, 20). La manifestazione si conclude con un sugestivoPer il 16 e il 17 agosto sono inoltre previstealla città.Leggi il nostro articolo sulle altre rievocazioni storiche in Italia : Rievocazione Storica della Macia: Spilimbergo ( Pordenone : dal 14 al 17 agosto 2019: mercoledì dalle 17, da giovedì a sabato dalle 9.: ingresso libero, cene a pagamento: rievocazione storica: Pro loco Spilimbergo 0427.2274 – info@prospilimbergo.org e sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a una trentina di chilometri da Pordenone, da qui per raggiungere il borgo si può seguire la provinciale 53Scopri tutti gli eventi del