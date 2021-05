Il Mercatino dell'Antiquariato a Latina

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Maggio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni, tranne a gennaio,in quel didà appuntamento a tutti i curiosi e ai collezionisti interessati ad aggiudicarsi i proverbiali pezzi unici, o semplicemente qualcosa che hanno sempre cercato ma mai trovato.Tutto pare possibile al, evento cui partecipano in mediadi unche alterna simpatiche cianfrusaglie, graziose chincaglierie e piccoli tesori il cui valore economico talvolta si commisura o soggiace a quello affettivo. Ai visitatori è concesso rovistare fra i reperti del tempo, porcellane, stoffe, francobolli e persino grammofoni, vinili e cartoline d’epoca. Certamente c’è da fare qualche bell’affare aggirandosi fra il mobilio e i complementi d’arredo; cappita spesso di imbattersi in lavori di pregio, opere dalla polvere ma degne di guadagnarsi una nuova vita e nuovo lustro.Dopo la sosta dovuta alla pandemia è ripreso nel mese di maggio 2021 l'appuntamento con il mercatino; per la prima occasione si è spostato in via Rossetti, ma nei prossimi mesi dovrebbe tornare in Piazza del Popolo.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato ai principaliIl Mercatino della MemoriaPiazza del Popolo, Latina.prima domenica del mese.Calendario 2021:2 maggio;6 giugno;4 luglio;1 agosto;5 settembre;3 ottobre;7 novembre;5 dicembre.dalle ore 7 alle 18.ingresso gratuito.mercatini dell’antiquariato.contattare il Comune di Latina al tel. 0773/6521 o inviare una e-mail all’indirizzo urp@comune.latina.it percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26, imboccare la SS 148 Pontina per arrivare a Latina in circa un'ora.La stazione cittadina si trova sulla linea ferroviaria Roma La città è servita dall’aeroporto di Roma Fiumicino, ma va anche bene quello di Ciampino