Il Carnevale di Latina

Ildi, a dispetto delle difficoltà economiche con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi anni, è una tradizione immancabile per tutto il Lazio.Quest'anno(che doverebbero tornare nel 2025), main Piazza del Popolo, mentre per il periodoper bambini. In vendita troviamo prodotti di Carnevale, di artigianato locale, dolciumi tipici delle festività di Carnevale. L’ultimo giorno (mercoledì 14 febbraio), in particolare, sarà dedicato alla festa degli innamorati.Il simbolo del Carnevale di Latina è il, mentre la maschera locale è il. Si tratta di un personaggio sempre ottimista, allegro e capace di sprizzare simpatia da tutti i pori: i colori con i quali si veste sono il blu sabaudo e il nero littorio, che sono anche le tinte cromatiche del confalone della città.Il Pontinello richiama in tutto e per tutto la storia del luogo da cui proviene: lo conferma la presenza ai suoi piedi degli, che richiamano e simboleggiano i bonificatori che in passato giungevano presso lecon la speranza di trovare un lavoro. La maschera del Carnevale tipico di Latina porta inoltre in testa un, a testimonianza delle origini contadine degli abitanti del posto.Piazza del Popolo, Latina (Lazio).11 febbraio 2024.Domenica 11 febbraio 2024: dalle ore 15 alle 20 in Piazza del Popolo animazione, baby dance, concerto Mr Cartoon, spettacolo Magic Karakascio e concerto Magia ‘90.Inoltre, dall’8 al 14 febbraio: mercatini, food truck e giostre per bambini.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune.per arrivare a Latina in auto si può sfruttare la SS 148 Pontina, raggiungibile dall'uscita 26 del Grande Raccordo Anulare: una volta giunti alla rotonda di Borgo Piave si entra in città.In alternativa, si può optare per le uscite autostradali di Valmontone e di Frosinone, se si viene da sud.Chi preferisce il treno può servirsi della linea ferroviaria che congiunge Napoli con Roma via Formia attraverso la fermata di Latina Scalo.