La Festa della Mietitura a Chiesuola di Latina

Preservare le, enfatizzare il valore della, tramandare ile la devozione per l’, la campagna e i suoi frutti. Sono questi gli obiettivi che si prefigge la, organizzata ogni anno in estate a. La, che si svolge, insiste una volta di più sulla celebrazione intensiva delle radici, di un passato in cui le vecchie generazioni hanno spianato la strada alle nuove in relazione al duro lavoro nei campi.Otto giorni per promuovere la, più viva e florida che mai, ed educare alla ricerca della, nell’essenza del. Il calendario della manifestazione si fa ancora più fitto di eventi permeati da occasioni di divertimento, tantae irrinunciabili iniziative di stampo culturale. Cultura è la; cultura è laeseguita a mano e cultura è latramite i tradizionali macchinari mai completamente caduti in disuso.La Festa della Mietitura va in scena in un’area espositiva molto grande, tale da permettere la convivenza die strutture adatte all’. Sere ad alto tasso diattendono gli avventori, attratti dalle migliori, senza far loro mancare il supporto di modernenel panorama musicale young friendly. Ricchezza e accoglienza risultano le parole d’ordine di una festa popolare che suggella la propria capacità aggregativa con lae i suoi allettanti premi, nonché laa sostegno dell’prima della calata del sipario.Tanterispetto alle passate edizioni.uniscono le proprie competenze per dar vita al, spazio condiviso nel quale presentare i prodotti d’eccellenza e discutere col pubblico. Inaugura la manifestazione ilCome premesso, molteplici gli show intrattenitivi, come “” e la performance deldi piatti collaudati, la polenta e salsiccia preparata dai, le mezze maniche all’ortolana, i rigatoni all’amatriciana, gli gnocchi al ragù e, ancora, il risotto alla trevigiana, risotto alla pescatora, strozzapreti al cinghiale e penne alla boscaiola.Per gli appassionati di carte, ogni giorno competizioni e gare, il, lae ilFesta della MietituraChiesuola di Latina (Chiesuola di Piscinara).dall’8 al 15 luglio 2019.tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 23.30 ca.gratuito.festa enogastronomica popolare.consultare il sito ufficiale o la pagina Facebook dedicata.il Comitato Chiesuola è contattabile all’indirizzo mail info@chiesuola.it Da Latina si arriva a Chiesuola utilizzando la linea 211 extraurbana.Scopri i principali eventi del Lazio