Il presepe vivente di Giarratana

Dopo due anni di sosta per la pandemia torna un appuntamento imperdibile del Natale ibleo: la 30° edizione delè infatti in programma ile poi ancora l’È ambientato nella parte antica di Giarratana, lungo via Galilei e la via Mentana, tra stradine e scalinate fatte di pietre bianche, cuore del quartiere U Cuozzu, dove si ricreano fedelmente la vita contadina e artigiana di Giarratana a fine Ottocento.sono animati dai paesani e ripropongonodi un tempo passato; si scorge la famiglia che si riunisce intorno al calore del focolare, il mercato locale, le donne che impastano il pane nella masseria, la biancheria stesa ad asciugare sul circu ra conca, e ancora tanti attrezzi usati nei campi, u mazziaturi, gli aratri e il carretto, u carrettu, per trasportare i prodotti della terra.Queste ambientazioni si snodano fino ai piedi del Castello dei Settimo, da qui la strada si fa in salita per raggiungere, dove viene ricreata l’ultima scena facendo un ulteriore salto indietro nel tempo fino ai tempi della nascita di Gesù. La stradina che porta alla scena dellaè illuminata dalla luce tremula delle, e introduce al silenzio che, a differenza di quelli precedenti, domina il quadro più sacro. Tra i ruderi del castello, U Castieddu, si ritrova il Bambin Gesù tra i pastori, i Re Magi, la Madonna e San Giuseppe.Organizzato dall'Associazione Gli Amici Ro Cuozzu, quello di Giarratana è stato premiato per anni comeSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: Presepe Vivente: Giarratana (Ragusa).: 26 e 30 dicembre 2022, 1-5-6 gennaio 2023.: ingresso dalle ore 17:30. Biglietteria aperta dalle ore 17 alle 20:30.: 5 euro a persona;bambini fino a 10 anni: 2 euro.: maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del presepe.: Giarratana dista circa 26 km da, da dove si raggiunge seguendo la SP10 e SP62.