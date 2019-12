Informazioni utili, date e orari per visitare il Presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nel Val di Noto , culla del barocco, la bella cittadina dipromette di affascinare i turisti anche per Natale, con ilin programma nei giornie poi nelGiunto alla suail tema della Natività prende vita in un percorso narrativo che si snoda dal centro storico all’area archeologica di, tra quelle pietre e grotte che tanto ricordano l’antica Betlemme Un panorama naturale che si gode dal fondovalle guardando in su, verso quello sperone roccioso, sul quale si erge il, punteggiato di santuarietti rupestri, resti di necropoli e ruderi di chiese.Tra questi anfratti, attori professionisti fanno rivivere la storia della nascita di Gesù Bambino ricreando momenti die mettendo in scena circa cinquantaAperto dalle 16.30 alle 20.30, il Presepe vivente di Ispica permette di visitare anche un o, un palmento di fine Ottocento, une altri siti archeologici.Il percorso si snoda su caratteristici sentieri rupestri, si consigliano calzature comode.: Presepe vivente: Ispica ( Ragusa : 22, 25, 26 e 29 dicembre 2019, il 1°, il 5 e 6 gennaio 2020: dalle 16.30 alle 20.30: 4 euro, gratuito per bambini fino a 6 anni: presepe: sul sito ufficiale dell’evento: Ispica si trova a una trentina di chilometri a sud di Ragusa e si raggiunge seguendo la statale 115Scopri tutti gli eventi della Sicilia