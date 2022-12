Il presepe vivente di Cammarata

Come vive il periodo del Natale un piccolo paese come Cammarata? La risposta si concretizza nel suggestivo Presepe Vivente che rende il fantastico borgo medievale in provincia di Agrigento un’unica specialissima location, l’ideale teatro dell’Avvento che ci riporta alla Betlemme di più di 2.000 anni fa ma con un’ambientazione collocata fra ‘800 e ‘900.



Il sacro passato rivive nei giorni 23, 26, 28 e 30 dicembre 2022 e poi ancora l'1, 5 e 6 gennaio 2023. Dopo due anni di sosta per la pandemia, l’atmosfera della 17° edizione si tinge di novità ed emozioni che scavano in una tradizione ormai completamente incarnata nel calore della festa, riscoperta fra le case del quartiere San Vito, unite a ricreare un antico villaggio e al contempo l’espressione più sincera, estetica e artistica di un presepe a cielo aperto, esposto alla cupola celeste illuminata dalle stelle.



Il Natale viene rappresentato in un centro storico che si fa scenario popolare animato dai pastori, dagli animali, da contadini, artigiani e bottegai chiamati a riproporre le attività di una volta, quei mestieri ormai scomparsi eppure ancora tanto vivi nella memoria dei cammaratesi.



Entrando nel presepe si ha la sensazione forte di poter vivere una realtà parallela indipendente dal tempo, un affastellarsi di luci, canti e sapori, scorci e scenografie avvalorate dalla partecipazione di oltre 200 figuranti in abiti d’epoca, dai popolani della Taverna alle donne della Putia, sorta di piccolo emporio dedito alla vendita di minuterie, frutta e verdura, insomma una selezione di prodotti della terra e del credo artigiano.



Religione, folklore, un po’ di magia, il senso di comunità, umanità e misticismo: tutti questi ingredienti si fondono o si amalgamano nell’intento di dare solida continuità fra passato e presente. C’è poi una buona dose di sicilianità testimoniata da u picuraru (il pastore), u falignami (il falegname), u consapiatti (riparatore di oggetti con fil di ferro) e lu scarparu (lo scarparo). Il presepe culmina naturalmente con la Sacra Famiglia formata da Maria, San Giuseppe e Gesù Bambino, interpretati da persone in carne e ossa. Fuori dalla capanna ierofantica i ciarammiddari allietano l’atmosfera con le loro musiche e melodie.

Informazioni utili, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Presepe Viventecentro storico di Cammarata (Agrigento).23-26-28-30 dicembre 2022 e 1-5-6 gennaio 2023.ingresso 4 euro.dalle ore 17 alle 21:30.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Associazione Santissimo Crocifisso degli Angeli cell. 320 154 0693.Cammarata è raggiunta dalla SS 189.Dalla stazione disi arriva al paese in treno in circa un’ora e mezza.L’aeroporto di riferimento è il “Falcone Borsellino” di Palermo.