La Mostra sui gioielli di Van Cleef e Arpels a Milano, Palazzo Reale

Unaè quella proposta asull’universo del gioiello: “” è il titolo del progetto espositivo che ha come focus le, osservate nel magico gioco in cui eternità ed effimero si intrecciano a realizzare un poetico equilibrio perenne.L’esposizione milanese rappresenta indubbiamente un momento di grande valoredi un, quello del, capace di raccontare l’, quella sociale e certamente del gusto e dei costumi.Sono oltrerealizzati dalla Maison, a testimoniare bellezza e qualità di manifattura che da sempre hanno caratterizzato le sue produzioni. Sarà laper questache riunisce pezzi di rara bellezza provenienti anche da collezioni private, eCuratrice del progetto è la studiosa, importante riferimento culturale nel mondo del gioiello. La mostra si pone l’obiettivo di, osservandone aspetti come le complessità legate al concetto bellezza e la fugacità della seduzione e proprio a partire da una riflessione sui valori e l'importanza del tempo è stata realizzata una mostra che sottolinea ed evidenzia l'essenza della Maison Van Cleef & Arpels: proprio il Tempo, la Natura e l’Amore.Mostra: Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’AmoreDove: Palazzo Reale, Milano Quando: 30 Novembre 2019 al 23 Febbraio 2020Orari: lun 14.30 - 19:30; mar 09.30 – 19.30; mer 09.30 – 19.30; gio 09.30 – 22.30; ven 09.30 – 19.30; sab 09.30 – 22.30; dom 09.30 – 19.30Biglietti: ingresso libero sito ufficiale : www.palazzorealemilano.it