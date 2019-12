La Mostra su Banksy a Genova, Palazzo Ducale

La mostra in breve

, personaggio misterioso il cui viso è ancora sconosciuto, è protagonista di una splendida mostra a. Precisamente sono gli spazi di Palazzo Ducale ad essere allestiti conche raccontano la carriera di quello che viene considerato, se non il più importante, delE’ una visione originale e dirompente quella che l’artista britannico propone, egli sceglie larispetto alla creazione di pezzi unici, proponendo in questo modo un. La sua ricerca, considerata un’, propone una nuova verità rispetto all'opera e all’arte stessa.L’esposizione comprende idi Banksy, numerosi, oltre alleche rappresentano lo strumento fondamentale per la diffusione dei suoi messaggi, si prosegue con, per une fascino.L’immaginario di Banksy è semplice, ma non elementare e attraversa temi qualie in relazione all’attualità.Curatori della mostra sono, che ribadiscono la complessità e la, rendendo lanel momento stesso in cui egli somministra la verità ai nostri sensi e allo stesso tempo lo fa sotto forma di menzogna.Il secondo principio di un artista di nome BanksyPalazzo Ducale, Genova23 Novembre 2019 - 29 Marzo 2020da martedì a domenica 10-19intero euro 10,00Scopri le altre mostre d'arte in Liguria