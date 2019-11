I mercatini di Natale a Reims

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La 23° edizione del mercatino di Natale di Reims è in programmasul sagrato della cattedrale e nel centro storico della città francese situata nel dipartimento della Marna.Il Marché de Noël de Reims è il terzo più grande della Francia per dimensioni e accoglie ogni anno migliaia di visitatori.Per questo 2019 sono oltredegli espositori predisposti ai piedi della cattedrale che propongono idee regalo, decorazioni, artigianato e gastronomia tipica regionale.Non solo bancarelle, però, ma anche attrazioni e appuntamenti animano le festività con una serie di iniziative pensate sia per i bambini che per gli adulti, con un ampio ventaglio di proposte che spaziano dal teatro agli incontri presso il planetario cittadino.Tra i molti eventi pubblici e gratuiti c’è, uno spettacolo multimediale di luci e suoni che sarà proiettato sulla facciata della cattedrale di Notre-Dame ogni giorno fino al 5 gennaio 2020, mentre ai più piccoli sono dedicate le animazioni de, allestita presso la Cour du Palais du Tau – dove si trova sia la pista per il pattinaggio su ghiaccio che la– e che propone anche laboratori, giochi e e molto altro.La grandealta 50 metri è invece situata in Place d’Erlon, da dove si può godere di una straordinaria vista sulla città illuminata appositamente per le feste.Presso la stazione di Reims-Centre, infine, dal 13 al 22 dicembre (ore 11-20) alcune casette dei produttori offrono la possibilità di acquistare lelocali.Marché de Noël de Reimscentro storico di Reims (Francia).dal 22 novembre al 29 dicembre 2019. Chiuso il 25 dicembre.lunedì ore 14-20;dal martedì al giovedì ore 11-20;venerdì e sabato ore 11-21;domenica ore 11-20.Orari speciali:il 23 dicembre ore 11-20;il 24 dicembre chiusura alle ore 18;chiuso il 25 dicembre.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Reims o sulla pagina del comune di Reims Reims si trova 145 km a nord-est di Parigi percorrendo l’autostrada A4 dalla capitale.Le stazioni di riferimento sono due, rispettivamente la Gare TGV Reims Centre, che si trova a 5 minuti dal mercatino di Natale, e la Gare TER Franchet d’Esperey, proprio davanti al Planetarium.