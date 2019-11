La Mostra sulla Milano degli anni '60 a Palazzo Morando

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Inaugura la mostra “” negli spazi di: pronta ad accogliere il grande pubblico dal, per raccontare un’epoca unica, quella degli anni Sessanta appuntocon i suoi splendori e il desiderio di andare oltre e superare gli orrori della guerra e della miseria attraverso creatività e progettualità.Curata dae realizzata in collaborazione con il, la suggestiva e coinvolgente esposizione vuole sottolineare quanto Milano fosse in pieno fermento durante gli anni del boom economico e come fosse divenuta un riferimento internazionale per creatività e fermento culturale.In esposizione materiale e documentazione in grado di testimoniare e far riviverein grado di raccontare, con le nuove costruzioni ee gli interventi urbani che l’hanno cambiata nel tempo.Ilche ha caratterizzato un'epoca irripetibile ha inevitabilmente attraversato, da quellointernazionale alla ricerca ed, è l’epoca infatti di maestri quali, per esempio.Ma ancora nel, mentre la vita notturna deiregalava suggestioni e poesia grazie a personaggi come. Periodo di splendore che venne bruscamente interrotto dalla tragedia del 12 dicembre 1969, con l’attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana.Una mostra di grande valore culturale che ripercorre la storia del capoluogo lombardo da un punto di vista artistico certamente e allo stesso tempo analizzache hanno fatto da sfondo al cambiamento e all’evoluzione della città.MILANO ANNI ’60. Storia di un decennio irripetibilePalazzo Morando | Costume Moda Immagine, Milano6 novembre 2019 – 9 febbraio 2020da martedì a domenica ore 10.00-20.00; giovedì ore 10.00-22.30intero euro 12,00 + prevendita -Scopri le altre mostre ed eventi in Lombardia