La Sagra della Bagna Cauda a Belveglio

Piatto tipico della tradizione contadina, la bagna cauda diventa la protagonista delle tante sagre autunnali che vivacizzano i weekend dei borghi piemontesi; non è da meno, nell'astigiano,che organizza da ben trentaquattro anni la, in programmaIl ricco, da gustare il sabato a cena dalle 20.30 e la domenica a pranzo dalle 12.30 al prezzo di 16 euro (10 euro per i bimbi da 6 a 10 anni), propone, labelvegliese, servita nel tradizionale tegamino in coccio – chi lo desidera può portalo da casa o acquistarlo in loco – e accompagnata da verdure con e senza aglio, tra cui il, che nasce sulle rive del Belbo, già presidio Slow Food.Si prosegue poi con i classici, dolce, frutta epregiati che nascono nelle terre patrimonio Unesco di Langhe-Roero e Monferrato. A fare da contorno al buon cibo, tantaLive acoustic, pop e rock.La Sagra della Bagna Cauda belvegliese è organizzata dall'Associazione Bevelgio and Friends.: Sagra della Bagna Cauda belvegliese: Via XX Settembre 1, Belveglio ( Asti : dal 26 al 27 ottobre 2019: sabato 26 dalle 20.30, domenica 27 dalle 12.30: ingresso libero, menù 16 euro per adulti, 10 per i bambini da 6 a 10 anni; per il menù è gradita la prenotazione entro giovedì 24 (Cell. 348 7034763): sagra gastronomica: sulla pagina facebook delle’evento: il comune di Belveglio si trova a circa una ventina di chilometri da Asti ed è raggiungibile seguendo la provinciale 3Scopri tutti gli