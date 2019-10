La Fiera della Toma a Condove

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Ogni anno nel secondo weekend di ottobre, quest’anno, la Val di Susa ospita la tradizionalecon la partecipazione dei produttori del Formaggio tipico Parchi Alpi Cozie. Teatro dell’evento il piccolo paesino di, la cui piazza centrale e le vie vicine ospitano i produttori locali e i loro formaggi caseificati in malga.Oltre agli, che con il passare degli anni hanno assunto più una funzione coreografica che espositiva, la fiera si è arricchita negli anni di altre attività interessanti come ildi apertura,diPer sabato 12 ottobre è previsto anche uncon degustazioni di toma, vino e dolci di Condove per le vie del paese, mentre durante i giorni di fiera, trattorie e ristoranti locali propongonoLa Fiera della Toma è una delle tante iniziative previste nella rassegna enogastronomica valsusina: Fiera della Toma: Condove ( Torino : dal 12 al 13 ottobre 2019: sabato dalle 10 fino a tarda sera, domenica dalle 9.30 fino al tardo pomeriggio: ingresso libero: sagra gastronomica: suldella proloco e sulla: siamo a ovest di Torino, a poco più di 35 chilometri; per raggiungere Condove dal capoluogo potete seguire la A32 e provinciale 24Scopri tutti gli