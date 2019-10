La Sagra della Bagna Cauda a Faule

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

, nel cuneese si celebra uno dei piatti tipici del Piemonte , laè infatti un omaggio a quello che più che una ricetta è un gesto conviviale, un intingolo sfizioso a base di acciughe, aglio e olio preparato per gustare verdure fresche di stagione.Qui a Faule, Proloco e Comune organizzano la festa nello stesso periodo i cui si celebrano itra, il grande(dalle 8) dal titoloe tantissimi momenti dedicati alladella Bagna Caöda, preparata secondo un’antica ricetta locale.Oltree una quantità impressionante di prodotti di qualità: 400 chili di acciughe e di aglio di Caraglio per oltreda gustare con cardi, peperoni, cipolle, patate, porri di Cervere e cavoli.Tutti gli ingredienti sono prodotti tipici inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Piemonte. Ad arricchire il menu della sagra ancheSabato e domenica è possibileper le vie del paese e nella Riserva Naturale Fontane del parco del Monvisio.: Festa della Bagna Caöda: Faule ( Cuneo : dal 10 al 15 ottobre 2019: variabili: ingresso libero: sagra gastronomica: suldel comune: siamo a una quarantina di chilometri a sud di Torino , per raggiungere Faule si può seguire la regionale 20.Scopri tutti gli eventi del Piemonte