La Mostra 'Raffaello 2020' a Milano, Museo della Permanente

Ilpresenta la stupefacente mostra immersiva “”, infatti è appena stato inaugurato, proprio negli spazi del prestigioso museo milanese, il progetto dedicato al grande maestro che permetterà al pubblico di conoscere molto da vicino lae ilnel quale si è sviluppato il percorso artistico di Raffaello; la mostra è fruibile dai visitatori dalÈ in occasione deiche Milano accoglie un evento che è da considerarsi esclusivo e di grande valore; prodotta dae ideata sulla base dila mostra è curata diIl progetto si sviluppa intorno ad uned esclusivo della durata didelle cinque sale dedicate a Raffaello, a partire dai soffitti per passare alle pareti e ai pavimenti.Si tratta di una coinvolgente esperienza multimediale, capace di rapire edattraverso un cammino che conduce nei luoghi cari al grande maestro, soffermandosi sulle opere e sulla storia sullo sfondo della quale la vita e il percorso artistico di Raffaello si sono dispiegati.La splendida esperienza dura nel totalee permette al visitatore di godere di atmosfere, suoni e colori per, grazie ad un viaggio reso possibile da una scelta scenografica e una serie di animazioni di grande impatto.Raffaello 2020Museo della Permanente, Milano4 ottobre 2019 a- 2 febbraio 2020lunedì 14.30-19.30; da martedì a domenica 9.30 – 19.30.intero euro 14,00 + prevendita -Scopri i principali eventi e le mostre in Lombardia