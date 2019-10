La Festa del Vi' de Visciola a San Paolo di Jesi

Informazioni utili, date e orari della festa

Lerappresentano una delle massime eccellenze del territorio marchigiano, frutti di una campagna che non si risparmia partorendo meraviglie. Parliamo in questo caso di unala cui acidità le fa assomigliare per sapore e densità alle amarene sebbene siano nettamente più dolci e di colore più scuro. Anon può mancare in tavola all’interno della fruttiera, e nemmeno ilche ne deriva, celebrato qui nel corso della spettacolareLa manifestazione alza il sipario, una tre giorni di gusto e divertimento che tocca finalmente doppia cifra con unadal programma traboccante. La serata di venerdì sarà all’insegna del rock’n’ roll anni ‘60/’70/’80, fatto di grandi classici riproposti dalla band jesinaSi prosegue con il sound ricercato del gruppo musicale marchigiano, promotori della Celtic Power fra kilt e boccali di birra. Ospite il mattatore radiofonico, tra i più bizzarri e amati personaggi dello Zoo di Radio 105; a concluderee il suo Dj Set Afro-Brasil.Tanta musica e svago anche sabato 19 ottobre, ma non prima degli attesi, tour guidati nelle aziende vitivinicole e negli oleifici del paese per favolose. Sul palco della festa insalgono gli, band che diffonderà Good Vibrations sulle note del Reggae, dell’HipHop, Soul e R’N’B. A seguire gli alfieri del ragamuffin tricolore, i salentini componenti del, eIn contemporanea e sotto i riflettori diecco la nostranacimentarsi in una notte giamaicana imperniata sulle arie Ska, Raggae e Rocksteady, uno stile molto diverso rispetto a quello folk rock deivicini all’Irlanda e alle melodie di una terra fiabesca. Irievocheranno i celebri anni ’90, concedendo l’ennesima replica di un grandioso cavallo di battaglia, “Fade to Grey”, canzone con la quale si portarono in vetta alle classifiche europee. In chiusura il Dj Set techno diDomenica 20 si riprendono già la mattina i Giri in Cantina e dalle ore 16 ci si diverte con una rievocazione popolare imperdibile,. La giornata prosegue con l’appassionante, la musica deie l’esilarante umorismo di, famoso comico cabarettista di Zelig. Calcheranno per ultimi il palco, come da tradizione,, ottimo finale di questo divertente evento organizzato dalla, il cui lavoro di tanti mesi si avvale della collaborazione disu una popolazione di appena 800, proporzione che dà la misura dello straordinario coinvolgimento popolare.

Nome: Festa del Vi’ de Visciola

Dove: Piazza del Comune, via Piana, Piazza Domenico Ricci – San Paolo di Jesi (Ancona).

Quando: dal 18 al 20 ottobre 2019.

Orari: venerdì 18 dalle ore 22.00, sabato 19 dalle ore 17.00, domenica 20 dalle ore 10.00.

Biglietto: entrata gratuita.

Tipologia: festa popolare.

Programma: consultabile a questa pagina.

Maggiori informazioni: chiamare Marco al cell. 335/6890387 o consultare la pagina Facebook dedicata.



Come arrivare

Dall’Autostrada A14 Adriatica bisogna uscire ad Ancona Nord, seguire per Roma, poi continuare sulla SS 76 fino all’uscita in direzione Cupramontana – Monte Roberto, procedere infine sulla SP 9 e la SP 35; dalla stazione ferroviaria di Ancona si può prendere l’autobus diretto al paese; l’aeroporto di Ancona dista ca. 28 km dal borgo.



Foto © Benigni Marco / www.festadelvidevisciola.it

