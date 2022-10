La Festa del Vino a Palombara Sabina: il Giorno di Bacco

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le magiche atmosfere del Castello Savelli disono la location perfetta per la XVIII edizione de, un evento in programmache torna dopo due anni di sosta per la pandemia.La manifestazione è dedicata alla produzione vinicola e gastronomica di questa zona delquasi al confine con l’Abruzzo. Per l'occasione si gira tra le sale e gli spazi dell'antica fortezza duecentesca con il bicchiere in mano, pronti a degustare letipiche del territorio e idel territorio e del Parco Regionale dei Monti Lucretili accompagnati da esperti sommelier che illustrano i segreti del nettare di Bacco, dalla vendemmia fino all’imbottigliamento.Alla Locanda di Bacco è di scena il meglio dellacon il suo piatto principe, la, e i tanti prodotti valorizzati dalla Dop per eccellenza, come l’olio extravergine d’oliva Sabina.Ci sono inoltreper bambini, musica e il, che propone tecniche di lavorazioni tradizionali di vetro, cuoio, legno, saponi e rievocazioni di antichi mestieri.: Il Giorno di Bacco: Castello Savelli, Palombara Sabina (Roma).: 20 novembre 2022.: ingresso libero.Calice + sacchetta: a pagamento (in attesa dei dettagli per l'edizione 2022).: kermesse enogastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo in Lazio, a circa una cinquantina di chilometri da Roma.Per raggiungere Palombara Sabina dalla capitale seguire l’A24 e poi la SP636.