La Festa dell'Olio e del Vino Novello a Vignanello

Informazioni utili, date e orari della Festa dell'Olio

Venerdì, sabato e domenica e poi ancora… venerdì, sabato e domenica. La XXIII edizione dellache si celebra in autunno anon si accontenta di un singolo fine settimana, per cui se ne prende un altro chiamando all’adunata tutti gli appassionati dei prodotti tradizionali della, zona veramente generosa quando si parla diIlil borgo in provincia dionora al meglio l’apice stagionale dell’e dellocali, il cui sapore e profumo dominano dall’Olimpo del gusto di casa nostra.Ilfa da fascinosa location con le sue vie medievali all’incoronazione popolare dell’uva nel suo “stato in atto” e dell’oliva soggetta a molitura. Vignanello, per l’occasione, apre il forziere regalando scorci, monumenti e anfratti urbani proiettati indietro nel tempo grazie aorganizzate dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.Per tener viva la memoria e l’anima del paese, esperte guide condurranno gli interessati alla scoperta del, della Collegiata e della Vignanello ipogea, ma anche attraverso i “percorsi del gusto del vino e dell’olio”, nel mondo della produzione e trasformazione dei due prodotti più importanti nell'enogastronomia italiana.Sulle tavole prandiane e serali l’olio e il vino novello accompagnano le pappardelle al ragù di cinghiale, la zuppa di cicoria e fagioli, il pollo alla cacciatora e l’assaggio di trippa.Comune e Pro Loco hanno pensato di rendere la manifestazione fruibile anche ai, che potranno parcheggiare i loro mezzi in un’area apposita con una capacità massima di 150 equipaggi ogni fine settimana.

Nome: Festa dell’Olio e del Vino Novello

Dove: centro storico di Vignanello (Viterbo).

Date: 10-11-12 e 17-18-19 novembre 2023.

Biglietto: ingresso gratuito. I pranzi e le cene sono a pagamento.

Tipologia: sagra enogastronomica e rievocazione storica.

Orari e programma: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco, tel. 0761 754965 – 329 7771809.



Come arrivare: da Roma percorrere la Cassia Bis, uscire a Civita Castellana e proseguire sulla Cassia Cimina seguendo le indicazioni per Caprarola-Fabbrica di Roma-Vignanello.

La stazione di Vignanello si trova sulla linea ferroviaria Civita Castellana – Viterbo.

L’aeroporto di riferimento è il “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino, ubicato a circa 120 km dalla località.



