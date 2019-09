Distillerie Aperte a Schiavon, Distilleria Poli

La 23ª edizione di Distillerie Aperte alle Poli Distillerie di Schiavon quest’anno ha decisamente il sapore delle spezie; la manifestazione, in programma il 6 ottobre, promette un viaggio nella cultura delle spezie che la distilleria della città vicentina utilizza da oltre cent’anni nella preparazione delle infusioni naturali.



Non per nulla l’evento si chiama proprio “L’avventura delle spezie”, ed è stato pensato per omaggiare il 500° anniversario del primo viaggio attorno al mondo di Magellano e dell’esploratore vicentino Pigafetta.



China, coriandolo, cardamomo, anice, ginepro e moltissime altre spezie saranno quindi al centro di una giornata ricca di laboratori sensoriali gratuiti, per bambini e adulti, coordinati da Ardea, Associazione culturale per la didattica museale e da Sidea Spezie – azienda italiana specializzata nell’importazione e commercializzazione di spezie –, grazie ai quali i visitatori potranno scoprire le proprietà di queste sostanze aromatiche e magari capire perché la soppressa vicentina con il pepe è così buona!



Durante la giornata saranno inoltre previste degustazioni di prodotti tipici del territorio come lo speck di Asiago Fior di Maso.



on dimenticate che il Poli Museo della Grappa, con due sedi a Bassano e a Schiavon, vanta la più ampia collezione di grappe in Italia, qui gli appassionati potranno vedere come si distilla la grappa con uno degli alambicchi più antichi e ancora funzionanti nel nostro paese.



Infine, evento nell’evento, verranno presentati in anteprima i nuovi Vermouth "Gran Bassano", preparati con un’infusione di 33 spezie, realizzata secondo la ricetta originale del fondatore GioBatta Poli.

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: Distillerie aperte, l’avventura delle spezie: Poli distillerie, via Marconi 46, Schiavon ( Vicenza : 6 ottobre 2019: dalle ore 10 alle 18: ingresso libero: sul sito ufficiale e sulla pagina facebook : siamo a una ventina di chilometri a nord di Vicenza e per raggiungere Schiavon potete seguire la SR53Scopri tutti gli eventi del Veneto