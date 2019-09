La Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria

Programma della Festa della Madonna di Reggio Calabria

In dialetto reggino è la Festa ‘i Maronna, in italiano popolarema per tutti è la, appuntamento religioso cheonora la figura patronale venerata dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria È proprio l’arcivescovo della città a dare il via ufficiale aivegliando l’Eremo durante la prima intensa serata. Si tratta quindi di un evento religioso ma che coinvolge tutta la città di Reggio Calabria in una grandiosa festa patronale che accenderà di luci e di colori le serate di questa metà settembre.Sabato 14 prevede invece la consueta e suggestivain partenza alle 8.00 dallae passante da(dove ha appunto luogo la consegna dell’effige mariana) alla volta della, laddove martedì alle ore 10.00 è officiata lainclusiva dell’. Nel pomeriggio un’altra processione interessa tutte le principali vie del centro cittadino.La tradizione di questa importantissima manifestazione e dunque delleaffonda le proprie radici nel 1636, a tale anno risale la prima uscita dell’icona sacra per le strade di Reggio Calabria, dipinto realizzato dall’artista regginonel 1547. La festa è un segno di profonda devozione marcato dalla popolazione come un atto di ringraziamento per essere stata risparmiata dalle pestilenze del ‘600 e dal tremendo terremoto che nel 1693 colpì la Sicilia Il quadro è deposto sulla monumentalein lamina d’argento su base in legno, a sua volta trasportata lungo il percorso che termina alla Basilica, ca 3,5 km di tratto in salita che prevede l’ultimo segmento da affrontare di corsa, ovvero dallafino alla scalinata della Cattedrale.La Festa della Madonna di Reggio Calabria abbraccia un lungo stuolo di liturgie accostandole tuttavia a una serie interminabile diche copre l’intero periodo della celebrazione. Fras’incastona una molteplicità di eventi, e in tutto ciò la sera vengono accese le fantastichechiamate a illuminare a giorno ogni scorcio cittadino. Vengono così organizzati, il, la 33amessa in scena dall’, e inoltrebrillanti in dialetto calabrese, esibizione diSpazio immancabile dedicato alle papille gustative per merito delorganizzato suldall’. Lunedì 16 vede l’impegnate in una concitata sfilata su. Tantissimi idi gruppi emergenti, tribute band e orchestre, non ultima la performance degliinla sera del 17 settembre, degna conclusione di una festa patronale da sempre partecipatissima. Gran finale con loFesta della Madonna della ConsolazioneReggio Calabria.dal 13 al 17 settembre 2019.secondo programma.ingresso libero.festa religiosa.consultabile a questa pagina del sito ufficiale del Comune.contattare il Comune di Reggio Calabria al tel. 0965/3622111 o inviare una e-mail all’indirizzo staffrete@comune.reggio-calabria.it ; consultabile la pagina Facebook dedicata.In auto è molto comodo raggiungere la città, basta percorrere l’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria fino all’ultima uscita; la stazione ferroviaria è in centro, posta all’inizio di Corso Garibaldi; le navi attraccano direttamente al porto; l’aeroporto di riferimento è il “Tito Minniti”, collegato alla città tramite gli autobus della rete ATAM.Scopri i principali eventi della Calabria