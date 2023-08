La Festa della Madonna Bianca a Porto Venere

Storia e tradizione

Prima ancora di un festoso appuntamento, è un tripudio di luci che veste di sacralità un paese intero, raccolto in un’estasi spirituale al culmine dell’estate. Lasi tiene ildi ogni anno nel borgo di, dal 1997insieme alle isole Palmaria, Tino e Tinetto nonché alle. Siamo in provincia di, nellaTantissime lanterne vengono accese in una sera quasi irreale e in un contesto scenico che contempla la delicata oscurità del cielo e i riverberi lunari del mare, un poetico tributo a unamolto antica alla cui escatologia contribuiscono migliaia di persone accorse per seguire lepreviste nell’intera giornata.Porto Venere ricorda in questo modo undatato 16 agosto 1399 e ampiamente certificato. Si narra che un certosi ritirò in preghiera dinanzi a un’all’interno di una stanza nella quale una secondagiaceva vecchia e scolorita da diverso tempo, dopo un lungo viaggio via mare all’interno di un tronco di cedro del Libano, contenitore allora usato per le reliquie e le preziosità.Nel momento stesso dell’inizio della preghiera, l’uomo constatò che la raffigurazione stava tornando a fasti originali, diveniva più nitida e, cosa ancor più prodigiosa, vide che anche la Madonna si stava appropinquando a pregare unendo pian piano le mani mentre il Bambin Gesù stringeva uno strano cartiglio. Lasi sparse rapidamente e sul luogo accorsero tutti, ivi compreso il notaioincaricato di testimoniare per iscritto il fatto così da poterlo convalidare.Durante la Festa della Madonna Bianca si susseguono le liturgie presso la, preparatorie alla notturnadel simulacro mariano per le vie del borgo passando dalla, ubicata su un promontorio roccioso a picco sul mare. Le lanterne chiamate a illuminare il percorso, dette padelloni, si contano per un totale di 1.600 unità disseminate fra le rocce e tutt’intorno ai santuari.Festa della Madonna BiancaPorto Venere (La Spezia).17 agosto 2023.ingresso gratuito.festa religiosa.Ore 6:30 Processione del mattinoOre 7 Santa MessaOre 8 Santa MessaOre 9 Santa MessaOre 11 Santa Messa celebrata dal Vescovo diocesano Mons. Luigi Ernesto PallettiOre 17 Santa MessaOre 18 Santa MessaOre 20:30 Recita del Santo RosarioOre 21 Processione solenne con l’Arca della Madonna Bianca.Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco al tel. 0187/790691 o inviare un'e-mail all’indirizzo info@prolocoportovenere.it.si può raggiungere il paese tramite l’autobus linea P e 11.È possibile anche l’arrivo in battello con partenze previste da La Spezia, Lerici, Levanto, Cadimare e Monterosso.