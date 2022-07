Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Fitness addicted siete avvisati:torna sulla riviera adriatica il, la più grande convention italiana di fitness open air. Sulla lunga distesa di sabbia di Bibione si alternano quindici pedane allestite sulla spiaggia e animate daitaliani e internazionali che faranno impazzire tutti i patiti di movimento con le discipline più in voga.Il festival propone ogni anno nuovi format del variegato mondo del: sui palchi (Moove & Fun,Step & Dance, Functional & Tone, Combat Fun, Zumba, Fi8tness, C-Sain - R-Evenge, Dance & Fun, Rhythm & Worldjumping, Workshop, Body & Mind, IG Academy Piscina...) si alternano vere star della zumba, presenter e scuole di formazione di fitness musicale, discipline legate al benessere psico-fisico e tutte le ultime novità del settore.Sono diverse le modalità di ingresso previste: i più instancabili possono scegliere l’accesso durante, mentre per un assaggio mordi e fuggi c’è ile si può scegliere tra partecipanti o accompagnatori. Le iscrizioni sono aperte dall'1 giugno 2022.E per i più piccoli? Nessun problema, Bibione Beach Fitness è family friendly: chi desidera poartecipare con i propripuò beneficiare di una serie di servizi facoltativi e gratuiti.Inoltre, con il programmaè garantito l'accesso gratuito alle lezioni per idai 10 ai 17 anni purché registrati in fase di iscrizione e accompagnati da un adulto pagante.: Bibione Beach Fitness: Bibione (Venezia): dal 16 al 18 settembre 2022.: i biglietti si possono comprare in veste di partecipante o accompagnatore, sia online che sul posto.Il biglietto intero per il weekend costa dagli 85 ai 130 euro;giornaliero per venerdì da 35 a 50 euro;giornaliero per sabato da 60 a 75 euro;giornaliero per domenica da 45 a 60 euro;mezza giornata del sabato 40 euro;mezza giornata della domenica 35 euro.: festival del fitness.il programma completo e l'orario dei corsi è disponibile sul sito ufficiale dell'evento.: Bibione è raggiungibile seguendo l’autostrada A4 e uscendo a, poi si procede lungo la superstrada fino a Bibione.