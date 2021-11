I mercatini di Natale a Bibione

Calendario delle aperture

Come ogni annosi prepara allecon i suoi consueti mercatini di Natale, ospitati nella grande struttura che viene allestita per l'occasione in Piazzale Zenith.Siamo in una dellee, non a caso, l'evento si chiama "".La manifestazione si svolgerà. In tabella a fondo testo trovate i giorni esatti di apertura.Sono previsti, iniziative e laboratori per bambini, ma anche intrattenimento per i più grandi, che possono visitare le bancarelle deicon il bellissimo Mare Adriatico a fare da sfondo mentre si fanno gli ultimi acquisti.Nel Villaggio di Natale in Piazzale Zenith, tra stand gastronomici, esibizioni, pista di pattinaggio, la Natività di sabbia e molto altro, il programma è molto ricco come ogni anno e prevede anche la festa delcon cenone, fuochi d'artificio alle ore 24 e concerto. Il giorno seguente è tradizione il bagno in mare di Capodanno (1 gennaio ore 12).Christmas Village - un mare di FestePiazzale Zenith, Bibione (Venezia).dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (date non continuative come da tabella allegata).dalle 10 alle 21, il 25/12 dalle 15 alle 20Programma completo e maggiori informazioni sulla pagina ufficiale provenendo da ovest lungo l'A4 Venezia-Trieste bisogna uscire a Portogruaro, mentre provenendo da est bisogna prendere l'A23 Tarvisio-Udine ed uscire a Latisana.Per arrivare in treno le stazioni più vicine a Bibione sono Portogruaro e Latisana.Chi invece desidera raggiungere Bibione in aereo può atterrare agli scali di Venezia, Treviso o Ronchi dei Legionari.È possibile parcheggiare a Piazzale Zenith, dove si trova il mercatino.