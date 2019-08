La Sagra del Pane condito a Castiglione di Sicilia

Informazioni utili, programma, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È vero che non si vive di solo pane, ma aci si riserva un giorno per gustarlo con tutti i criteri e le finezze atte a valorizzarne ed esaltarne il sapore. Ilappuntamento alleinin occasione della, pezzo di tradizione gastronomica che nel meraviglioso borgo dell’Alcantara si traduce in una serata da vivere tutta d’un fiato.I panificatori locali allestiscono i proprinel cuore del paese mostrando ai visitatori le loro prelibatezze. Gustosevengono servite fresche o abbrustolite con un condimento semplice ma gettonatissimo, il favolosodi queste splendide e generose terre. Sul pane ci si può mettere comunque di tutto poiché si palesa una base perfetta e qui gli abitanti lo sanno, aggiungendovi pomodori, acciughe, verdure e tanto altro fomentato dall’immaginazione.Oltre alle forme nostrane, a Castiglione di Sicilia si celebra un ingente campionario di, non ultimo ilche da queste parti è ottimo. Si canta e si balla con l’, poi sul finale di manifestazione la fortuna decreterà il vincitore dellaabbinata all’evento.Sagra del Pane conditoPiazza XI Febbraio – Castiglione di Sicilia ( Catania ).24 agosto 2019.dalle ore 20.00.ingresso libero.sagra gastronomica.contattare la Pro Loco di Castiglione di Sicilia tramite la pagina Facebook dell’associazione.In auto si parte dall’aeroporto di Catania Fontanarossa, si percorre l’Autostrada Catania – Messina uscendo al casello di Fiumefreddo oppure dei Giardini Naxos ; dalla stazione ferroviaria dei Giardini Naxos si può utilizzare la Circumetnea in direzione Randazzo ; gli autobus vengono regolarmente gestiti dalle Autolinee SAIS, AST ed Etnea Trasporti.Scopri i principali eventi della Sicilia