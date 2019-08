La Mostra sul Futurismo a Pisa, Palazzo Blu

La mostra in breve

Prevista per l’autunno prossimo una splendida e preziosa mostra sui più grandi maestri del, precisamente dall’gli spazi di Palazzo Blu a Pisa saranno allestiti con più diprovenienti da 29 soggetti differenti tra“Futurismo” è curata dae organizzata da Palazzo Blu cone racconta i momenti più significativi in un unico percorso espositivo pronto ad accogliere il grande pubblico e condurlo attraverso uno splendido cammino, diBen 29 le realtà coinvolte che si sono prestate a collaborare per rendere unico questo importante momento dedicato ad una, per un esaustivo racconto capace di portare davanti ai visitatori i grandi maestri del Futurismo, attraverso. Tra coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un evento tanto ricco e significativo figurano la, per esempio, oltre laLa selezione ha privilegiato le opere che aderivano più fedelmente ai punti fondativi del movimento, comportando in alcuni casi la necessaria quanto dolora esclusione di lavori preziosi.Alcunefaranno da guida a quello che è un percorso complesso, in cui si attraversa una vera e propria trascrizione di un sistema di pensiero,per esempio, ma ancora, con una conclusione che vede protagonista il Manifesto dell’, firmato da



Mostra: Futurismo

Dove: Palazzo Blu, Pisa

Quando: 11 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020

Orari: Lunedì-Venerdì 10.00 – 19.00; Sabato-Domenica e festivi 10.00 – 20.00

Biglietti: intero euro 12,00

Sito ufficiale: www.palazzoblu.it

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

