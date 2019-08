La Sagra dell'Anguria a Botrugno

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Sono ben quarant’anni che lava in scena qui a, in provincia di Lecce , nel cuore del Salento.Come sempre, piazza Indipendenza e il suo scenografico Palazzo Marchesale fanno da location a questa sagra, che ha il sapore fresco dell’estate. In programma la sera del, la festa propone tanti, preparati grazie alle ricette e alla maestria delle cuoche del paese.Ilpropone davvero tante prelibatezze; si possono degustare vari spiedini di carne, pezzetti di carne di cavallo al sugo, salsiccia, frise e peperonate, fettine di capicollo, antipasti caserecci, patatine, dolci e gelati, per poi accompagnare il tutto con tanto buon vino locale.Il clou della serata però è dedicato alla regina indiscussa della festa, e così a fine cena, tutti pronti per l’attesa e colorata, insindacabilmente, per poi tirar tardi con la musica popolare del Gruppo Amanti di Bacco.La Sagra dell’anguria è organizzata dal Centro Turistico Giovanile “Gruppo d’Impegno Sociale” di Botrugno.: Sagra dell’anguria: Botrugno (Lecce): 17 agosto 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: cell. 339/2406983, ctg@ctgbotrugno.it: siamo a una quarantina di chilometri a sud di Lecce, per raggiungere Botrugno è sufficiente seguire la statale 16Scopri tutti gli eventi della Puglia