La Festa di San Rocco a Tolve

Informazioni utili, date e orari della festa

I giorni che precedono ile ilsi contraddistinguono per la febbrile attesa (il) suscitata dall’imminenza della, che a Tolve riveste certamente un ruolo di primo piano nel calendario celebrativo locale. Il Santo di Montpellier protettore dalle pestilenze ha un palcoscenico popolare tutto suo fatto di Sante Messe e suggestive processioni, durante le quali sfila per le vie del borgo il bellissimo simulacro identificante la più importante icona del pantheon cristiano sul territorio lucano.Il doppio appuntamento religioso è fra i più sentiti dell’estate, attrattiva per migliaia diche si riversano nel paese in provincia di Potenza per rendere omaggio al Santo lasciando unnella. La statua condotta per tutto ilviene interamente ricoperta d’oro dai fedeli a dimostrazione dele della. Ladell’evento si sposa alla più mite e accessibile atmosfera di, infusa dalle tantissimee dalledel grande mercato sparso lungo vie e stradine. Il Patrono di Tolve compie il proprio solenne percorso accompagnato musicalmente dalla, che alle ore 21.30 dedica unpressoLa Festa di San Rocco vive di momenti eccezionalmente emozionanti, e l’uscita del simulacro dallarende appieno l’idea. La statua varca la soglia del portone abbagliando la folla in adulazione, le campane suonano e ovunque echeggia il caldo canto al Santo. Ilguida il corteo, seguito da imponenti costruzioni lignee chiamate “”, portati a spalla e al termine della processione fatti ardere come segno di tributo a San Rocco. La processione dura ca. 3 ore e molti pellegrini simulano lamenti e urla emessi per implorare la grazia e la guarigione.Fra le maglie di gente si possono scorgere alcuni anziani che indossano gli, donne e bambini con il peculiare costume storico poi deposto ai piedi della statua come gesto di ringraziamento.Festa di San RoccoTolve (Potenza).16 agosto 2019 (Novenario dal 7 al 15), 16 settembre (Novenario dal 7 al 15).ore 7.00 – 8.00 – 9.00 Sante Messe presso il Santuario, ore 10.30 Concelebrazione Eucaristica, ore 12.00 processione, ore 18.00 – 20.00 Sante Messe, ore 21.30 concerto musicale.ingresso libero.festa devozionale.contattare il Comune di Tolve al tel. 0971/737002.Dall’Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria bisogna uscire a Sicignano, proseguire successivamente sul Raccordo Autostradale Potenza – Sicignano verso Metaponto , superare Potenza e imboccare la SS 407 Basentana fino a raggiungere l’uscita Tricarico/Tolve/Vaglio, infine procedere fino al paese; dalla stazione ferroviaria di Potenza partono ogni ora autobus extraurbani; l’aeroporto di Bari dista ca. 103 km èd è quello di riferimento.Scopri i principali eventi della Basilicata