Il Palio dei Normanni a Piazza Armerina

Menestrelli, mangiafuoco e giocolieri vi aspettano nel centro storico diper il, una delle maggiori rievocazioni storiche del sud Italia , in programma, con un’anticipazione prevista dal(dal 10 al 13 agosto). Alle spalle una tradizione millenaria e una storia che racconta la cacciata dei saraceni dalle terre siciliane ad opera del conte normanno Ruggero d'Altavilla nel 1060 e della liberazione dell’antica città di Plutia. Si tratta di una manifestazione longeva, che fino al 1952 era chiamata, e insieme di una festa religiosa che rende omaggio alla Madonna delle Vittorie, protettrice della città medioevale.Per tre giorni il paese si trasforma in un borgo medievale, dove dame, cavalieri e milizie aspettano con trepidazione la famosa, una giostra che vede gareggiare i quattro quartieri storici di Piazza Armerina.Si inizia ilcon laai giostranti da parte del Gran Magistrato, rappresentante del potere giudiziario e di governo della città, a seguire ilsi muove verso la cattedrale per la benedizione dei Cavalieri giostranti e dei Quartieri, e la donazione di una lampada votiva per onorare la Sacra immagine di Maria Santissima delle Vittorie custodita nell’altare; il Corteo storico prosegue poi per le vie del centro fino a contrada San Pietro.Ilè tutto dedicato alla ricostruzione dell’delle milizie normanne; la cavalleria è comandata dal Conte Ruggiero che porta il vessillo papale di Maria Santissima delle Vittorie e giunge fino alla cattedrale per gli omaggi dei rappresentanti della città e ladi Plutia da parte del Priore del Magistrato dei Quartieri.Il terzo giorno, il, si assiste invece alla tanto attesa Giostra che si svolge presso il campo S. Ippolito; laprevede una serie di prove di abilità a cui partecipano i cavalieri giostranti dei quartieri storici, ognuno contraddistinto dal proprio colore: Monte in giallo, Castellina in azzurro, Canali in rosso e Casalotto in verde.Sono benleda superare, e tutte rigorosamente in sella al cavallo lanciato al galoppo: colpire con la lancia lo scudo del Saraceno, impersonato da un “pupo”, colpirlo con la mazza, centrare con la lancia un anello posto sul Saraceno e lanciare un giavellotto attraverso un anello posto su una forca. Al vincitore viene assegnato di buon diritto il Palio e l'antica immagine della Madonna delle Vittorie. Il Palio dei Normanni si conclude poi con ladi tutti iguidati dai cavalieri del quartiere vincitore.La manifestazione, iscritta nel, prevede la comparsa di oltrein costume d’epoca!: Palio dei Normanni: Piazza Armerina ( Enna : dal 12 al 14 agosto 2019: 12 e 13 agosto dalle 18, il 14 dalle 17: ingresso libero: rievocazione storica e festa religiosa: sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a una trentina di chilometri a sud di Enna, da qui per raggiungere Piazza Armerina si può seguire la statale 117bisScopri tutti gli