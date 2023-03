Il Palio del Casale a Cicciano

Programma

Tradizionalmente a Camposano , alle porte di, ogni seconda domenica di maggio si celebrava il leggendario, dove a sfidarsi nel campionato internazionale di corsa degli asini troviamo fantini in arrivo da ogni parte d’Italia. Da qualche tempo, però, l'evento si è spostato e si svolge nel comune limitrofo di. L'appuntamento per quest'anno è nel fine settimana delLa tradizione delaffonda le proprie radici in un passato lontano, più precisamente nel, quando l’intera popolazione di Camposano si radunò in piazza per festeggiare la fine della tirannia e la conquista dell’indipendenza avvenuta l’anno prima dalla città di. Le celebrazioni furono talmente fastose e lunghe che nei giorni successivi arrivarono in città, in groppa agli asinelli, anche i giovani dei casali vicini; molti di loro videro tra le giovani del paese la bellissimae nel fervore di dichiararsi alla fanciulla, ne nacque una disputa.Per sbrogliare la matassa, un distinto gentiluomo propose di risolvere la contesa proprio con. Da quel momento in poi fu deciso che per celebrare l’indipendenza del casale e il buon raccolto si organizzasse una corsa con gli asinelli, preceduta da un corteo di giovani con a capo una dolce fanciulla intenta a portare un cesto di primizie, simbolo di prosperità.Il Palio del Casale viene inaugurato sabato 20 maggio con una cerimonia d’apertura e un evento diorganizzato dalle regioni che partecipano al Palio.Domenica 21 maggio si dà il via alleal mattino, mentre dalle 12:30 si aprono gli. Alle 17 si assiste al suggestivocon oltree alle 18 i fantini si sfidano nellaper conquistare il titolo di Campione Internazionale.: Palio del Casale: Cicciano (Napoli).: 20-21 maggio 2023.: ingresso libero.: palio e sagra gastronomica.: il Palio si corre alle ore 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Palio.: siamo a circa 30 km da Napoli. Dal capoluogo campano per raggiungere Cicciano si può seguire la SS162 e SS7bis.