La Sagra del Peperone a Senise

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un intero weekend dedicato a una prelibatezza tutta locale, è quello che promette la, in programma; una festa che esalta una tipicità insignita della certifica IGP, perché questo particolare peperone cresce solo qui, tra le dolci colline della Basilicata . La manifestazione è conosciuta anche come– il vicolo del peperone – e coinvolge il centro storico del borgo potentino.Il programma della sagra è davvero ricco: il 9 agosto sarà dedicato ad attività didattiche e visite guidate; il 10 agosto si lascia spazio alla tradizione popolare con il, con gare di tiri alla fune e corsa con i sacchi, mentre l’11 Agosto, a partire dalle ore 19.30, si aprono le porte della sagra del Peperone IGP di Senise.Neltantissime specialità a base di “zafaran”: la prima di tutte, il, fritto con olio e aglio dopo averlo fatto essiccare, una vera bontà! Ma viene usato anche per insaporire le cime di rapa, condire il baccalà o freschi. Durante la manifestazione si esibiscono moltie si svolge anche la classicaLa Sagra è organizzata dall'associazione ASSA in collaborazione con il Comune di Senise e il Consorzio di Tutela del Peperone IGP.: Sagra del Peperone di Senise Igp - U strittul ru zafaran: Senise ( Potenza : dal 9 all’11 agosto 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sulla: Senise è collegata a Potenza dalla statale 598 e dalla E847Scopri tutti gli eventi della Basilicata