Una Pizza da guinness: a FICO un assaggio d'Italia, tra qualità, eccellenza e tipicità

L’impresa Pizza da guinness ha celebrato lacosì come ci racconta, Responsabile eventi FICO Eataly World: “Questa iniziativa è nata perché di fatto ci piace fare sempre qualcosa che abbia un’attinenza con quello che è il Parco FICO (…), dove trovate le regioni con tutte le loro eccellenze come se fosse un po’ una sintesi dell’Italia. (…) La stessa cosa sta succedendo qui, abbiamo scelto di farlo con Napoli Pizza Village, nostro partner per questo evento, che ha già realizzato la pizza più lunga del mondo. In questo caso il guinness è un po’ diverso, e punta più sulla qualità, l’eccellenza ma anche la diversità che abbiamo”.Il condimento di questa pizza da record, oltre a essere vario, è davvero di qualità; tutti ingredienti scelti, dalla bottarga sarda alla fontina valdostana, dallo speck trentino all’nduja calabrese sono stati selezionati con cura dal team, come ci conferma, CEO di Napoli Pizza Village. “Abbiamo scelto di realizzare questa pizza che non solo è tanto lunga, 500 metri, ma soprattutto è stata capace di mettere insieme, attraverso gli ingredienti autoctoni e maggiormente rappresentativi, tutte le venti regioni italiane (…). Abbiamo fatto un lavoro che ci vede impegnati per questo evento da circa 3 mesi (…), non solo abbiamo selezionato tutte le materie prime e le eccellenze delle venti regioni, ma i nostri pizzaioli chef hanno fatto un lavoro egregio perché hanno scelto ma soprattutto hanno saputo mettere insieme gli ingredienti per realizzare una pizza buona oltre che coreografica”.Al termine della cottura il nastro di pizza, disteso su 270 tavoli, è stato condito per la degustazione gratuita offerta a tutti i partecipanti; unche punta a unire le persone, nello spirito degli organizzatori: “Per la filosofia dell’iniziativa, che è quella di coinvolgere, condividere e stare insieme, abbiamo fatto di tutto per far sì che fosse gratuito” – ci spiega sempre, Responsabile eventi FICO Eataly World – “e che la gente potesse venire e potesse iscriversi anche online per avere la possibilità di mangiare un pezzettino di questa enorme pizza”.Il parco del cibo di Bologna, sempre attivo nell’organizzareper far conoscere le particolarità di ogni produttore presente a FICO,per valorizzare i prodotti tipici italiani eper esperienziali per far capire come fare o come viene fatto un prodotto, sarà presto al centro di nuove iniziative…appuntamento a settembre con lo, un panino di 100 metri farcito con il Prosciutto San Daniele!Per approfondire le informazioni sull’evento svoltosi sabato 27 luglio, leggi anche la nostra scheda dedicata all'evento