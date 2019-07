Una pizza lunga 500 metri a FICO Eataly World

Informazioni utili, date, orari e biglietti della degustazione

Avete idea di cosa significhi realizzare una? Beh, ilda FICO Eataly World , il, avrete modo di rendervene conto assistendo alla colossaleche compieranno ben, alle prese con mezzo chilometro di pizza da impastare, modellare occupando 270 tavoli e stendere in diretta mondiale. Collaborano con questa eccezionale squadra di professionisti, in collaborazione conAh, non ve l’abbiamo detto: come tutte le pizze, anche questa va mangiata, per cui… catapultatevi in quel diper diventaree aiutare tutti gli altri voraci mangiatori a dare un senso al monumento a base di farina, acqua e lievito che, udite, udite, conterràI numeri sono da capogiro e snocciolarli fa comprendere l’entità della gastronomica avventura. S’alza il sipario sue altridi pizza in grado di coniugare le, includendovi ingredienti quali la, lae ilvaldostani, lotrentino e isiciliani, passando dalfriulano allapugliesi, contando inoltre (e scusate se è poco) laemiliana, lacalabrese, ilveneto e ilmolisano.Una pizza apparentemente impossibile diviene realtà, “basta” mettere insieme 30 abilissimi pizzaioli,, oltre 50 condimenti diversi 270 tavoli per sorreggere il lunghissimo nastro e 2 forni “mobili” pronti a garantire una cottura perfetta. Voi fatevi trovare alla fine della caleidoscopica filiera e vedrete che le fette arriveranno calde calde.Se questo non vi basta, allora tra le specialità della giornata non perdetevi lacon maionese e uova sode.Pizza da guinness!Fico Eataly World, Via Paolo Canali 8 - Bologna.27 luglio 2019.realizzazione pizza Guinness dalle ore 15.00, degustazione dalle ore 19.00.accesso gratuito.evento gastronomico.consultare il sito ufficiale consultare la pagina dedicata L’ingresso di FICO si trova a ca. 20 minuti di autobus dalla stazione di Bologna; dall’aeroporto “Guglielmo Marconi” si arriva in soli 50 minuti con le navette BLQ o FICObus; a servizio del parco ci sono 2.500 parcheggi per le autovetture con due ore di gratuità e le ore successive tariffate € 1,50 cada ora; FICO si raggiunge anche in bicicletta tramite la pista ciclopedonale.Scopri i principali eventi dell’Emilia-Romagna