La Giostra del Saracino a Sarteano

In Toscana non esiste soltanto il mitico Palio di Siena , perché a Sarteano c'è l'altrettanto appassionanteche ildi ogni anno rievoca i duri scontri ai quali presero parte i saraceni invasori e i cavalieri a difesa dell'Occidente. Questa manifestazione trae le proprie origini dagli antichiche si disputavano a partire dal XIV secolo, tornei sanguinosi, di estrema violenza, cruenti.La figura saracena viene rappresentata in sede di prova equestre da un fantoccio in legno collocato su un supporto girevole. Sullo scudo della statua è apposto un anello di 6 cm di diametro: l'dei cavalieri è centrarlo con la lancia, infilando quanti più anelli possibile così da potersi aggiudicare la vittoria. Alla Giostra del Saracino partecipano le cinque contrade della cittadina, ovveroEntro un caloroso contesto popolare si fa gran sfoggio di costumi e addobbi a coronare le impavide prove deiche avvengono il, mentre la, e dunque nelle 24 ore precedenti, ha luogo la cosiddetta "", ovverosia la lunga serie di simulazioni tecniche utili ai partecipanti per conoscere il campo di gara e allenarsi in vista della Giostra, aperta da un lungocomposto da oltrein variopinta tenuta d'epoca. Fra di essi sbandieratori e tamburi, dame e paggi, fanciulle e fanciulli.Quattro giorni prima, l', avvengono la(per stabilire l'ordine di partenza delle varie contrade), ile l'Giostra del SaracinoPiazza Bargagli - Sarteano (Siena).15 agosto 2019.dalle ore 18.00.accesso gratuito.rievocazione storica.consultare il sito ufficiale o contattare l'Ufficio Turistico al tel. 0578/269204 o all'indirizzo mail turismo@comune.sarteano.si.it consultare la pagina Facebook dedicata.Percorrere l'Autostrada del Sole A1, uscire a Chiusi – Chianciano Terme e imboccare la SS 478 diretta a Sarteano; dalla stazione ferroviaria di Chiusi – Chianciano Terme si prosegue con le autolinee LFI fino alla cittadina; l'aeroporto più vicino è quello di Firenze , che dista ca. 135 km dalla località.