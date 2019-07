La Mostra da Van Gogh a Picasso a Milano, Palazzo Reale

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

presenta la straordinaria mostra “”, per raccontareattraverso gli splendidi capolavori di grandi maestri comeLe prestigiose sale di Palazzo Reale accoglieranno il grande pubblico in occasione di questo prezioso progetto dal, con l’obiettivo di rendere fruibile per il grande pubblico unacome quella diLa curatela di questa preziosa esposizione è di, curatrice di arte moderna al Guggenheim, che attraverso scelte ben precise rende l’iniziativa non solo occasione esclusiva per avvicinarsi alle opere del prestigioso museo newyorkese, molte delle quali per la prima volta giunte in Europa, maTra i capolavori esposti durante questa esclusiva occasione il visitatore scoprirà per esempio “Donna con pappagallino” del 1871 e “Natura morta: fiori” del 1885 di, quattro opere die sei die ancora tre sculture in bronzo ditra queste “Ballerina che avanza con le braccia alzate”, ecco che l’esclusiva carrellata prosegue cone il suggestivo “Haere Maidel” del 1891, realizzato a Tahiti, ancora opere di, oltre acon "Le viaduc" del 1887 per esempio, fino aal quale è dedicata unadove trovano posto ben tredici magnifici capolavori.Ancora molto altro attende il grande pubblico per raccontare la splendida collezione e i momenti più importanti della storia di chi la realizzò.Da non perdere!Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a PicassoPalazzo Reale, Milano17 ottobre 2019 – 9 febbraio 2020lunedì 14.30-19.30 - martedì mercoledì venerdì e domenica 9.30-19.30 - giovedì e sabato 9.30-22.30intero euro 14,00Scopri le altre Mostre d'Arte in Lombardia