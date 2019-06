Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Rossa, dolce e gustosa, simbolo e vanto della Calabria , viene celebrata ogni anno con laQuest’anno in programma il, la kermesse è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Tropea, lungo largo Galluppi, nel pieno centro storico della città. Tutti gli eventi legati alla cipolla rossa di Tropea, insieme a quella del peperoncino di Diamante , rappresentano le manifestazioni enogastronomiche più importanti della regione e rendono omaggio a un prodotto principe della cucina italiana, che si fregia del famoso marchio di certificazione territoriale Igp.Per assaporare la bontà della cipolla rossa di Tropea e il sapore delicato che riesce a restituire ai piatti, potete gustare le pietanze preparate secondo tradizione previste neldella sagra: tante specialità a base die diOltre al buon cibo, la Sagra della Cipolla Rossa di Tropea propone undi produttori locali di cipolla, altre tipicità a oggetti di artigianato.Alla festa partecipano anche le due maschere tradizionali di, due giganti impegnati in una danza caratteristica per le vie del centro.La sagra segue di pochi mesi la prima edizione di un nuovo evento dedicato a questa tipicità locale: il, che si è tenuto dal 26 al 28 aprile 2019.: Sagra della cipolla rossa: Tropea ( Vibo Valentia : 27 luglio 2019: dalle 11 alle 24: ingresso libero: sagra gastronomica: Pro Loco Tropea, tel. 0963 61475 o sulla pagina facebook : la città di Tropea si trova sul mare a circa una sessantina di chilometri a sud di Lamezia Terme ; da qui per raggiungerla si può seguire la E45 e statale 522Scopri tutti gli eventi della Calabria