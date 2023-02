La Festa Tri da' Cruci a Tropea

Storia e tradizioni

Ilsi svolge a, perla della, una festa tanto religiosa quanto ricca di tradizione popolare.(i Tre della Croce) anima via Umberto I – per i tropeani u' Burgu – da tradizione in questa data, anche se a volte viene spostata nel periodo estivo quando maggiore è l’affluenza di turisti.La ricorrenza che celebra ildeve il suo nome proprio a tre croci che erano custodite in un’antica chiesetta prima lesionata dal terremoto del 1783 e infine spazzata via nel 1875 da un violento uragano.Molti dei gesti e dei rituali che si ritrovano in questa festa in realtà si riconducono a un passato ancora più antico e buio, quandoseminavano il terrore lungo le coste e nell’entroterra e i tropeani cercavano di combatterli incendiando le loro navi. In particolare, durante i Tri da’ Cruci si rievocano le gesta eroiche del capitanoe dei suoi compaesani nella storicadel 1571 che inflisse un duro colpo alle armate ottomane.Nei pressi di Capo Stilo i tropeani sconfissero una galeotta musulmana di 18 rematori e pare che il ritorno in patria dei vittoriosi fu preceduto da una colomba inviata per indicare la vittoria della "croce" contro la "mezzaluna musulmana".Ancora oggi la festa è tutto un rullo diche accompagnano una cerimonia antica:cariche divengono appese lungo la via e incendiate garantendo uno spettacolo pirotecnico davvero suggestivo. Verso sera la sagoma di un fantoccio in groppa a un cammello, che ricorda l’antico e odiato infedele che passava di casa in casa a riscuotere le tasse, è il protagonista di, un rogo spettacolare al ritmo incalzante della “caricatumbula”.Durante i Tri da’Cruci c’è posto per i riti ma anche per giochi come la, quella della(piccante) o delle pignatte, e per assaggiare i tanti prodotti dellacome la famosa cipolla e il peperoncino.

Nome: Tri da’ Cruci

Dove: Tropea (Vibo Valentia).

Data: 3 maggio 2023.

Biglietto: ingresso gratuito.

Tipologia: festa religiosa.

Orari e programma: maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e il sito Tropea Tourism.



Come arrivare: la località di Tropea è raggiungibile in auto percorrendo la A3 Salerno - Reggio Calabria con uscita a Pizzo Calabro per chi proviene da nord e uscita Rosarno per chi proviene da sud.



