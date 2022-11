I Mercatini di Natale a Tropea

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Natale al mare? Perchè no. In una delle principalitornano quest'anno i tradizionaliGli abitanti e i visitatori possono contare sulla presenza delle casette per il periodo natalizio. I chioschi propongono rigorosamente prodotti e oggetti legati al Natale, mentre le luci d'artista abbelliscono le strade e le piazze di Tropea.L'appuntamento è nel centro storico della cittadina calabresecon dolci natalizi, giocattoli, presepi, vin brûlé, zeppole, crêpes e focacce, ma anche un ricco programma di eventi e intrattenimenti per tutti, compresa l'immancabile Casa di Babbo Natale.La Magia del Natalecentro storico di Tropea (Vibo Valentia).dal 26 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.dalle ore 16.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.in auto,chi proviene da Nord deve imboccare l'A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Pizzo Calabro, ed infine proseguire verso la Strada Statale per Tropea-Capo Vaticano. Chi proviene da Sud deve prendere sempre l'A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Rosarno e proseguire verso Nicotera.Per arrivare in treno bisogna scendere alle stazioni di Lamezia Terme o Vibo Valentia Pizzo. Da qui è necessario prendere un treno regionale per giungere a Tropea.Chi invece desidera giungere in aereo, deve atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme, da cui si può arrivare a Tropea in autobus o in taxi.